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Milli Takım'da 3 oyuncu kadronun dışında kaldı

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, 3 isme kadroda yer vermedi.

Milli Takım'da 3 oyuncu kadronun dışında kaldı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, İtalya ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, İtalya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın yerine, Galler maçında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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