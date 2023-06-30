Milli Takım, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Voleybolda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli Takım, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2023 23:30
Voleybolda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda milliler, B Grubu'nda Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın maç programı şöyle:

1 Temmuz Cuma:

21.00 Türkiye-Kuzey Makedonya

2 Temmuz Pazar:

21.00 Karadağ-Türkiye

3 Temmuz Pazartesi:

21.00 Yunanistan-Türkiye

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery