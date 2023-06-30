Milli Takım, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Voleybolda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda milliler, B Grubu'nda Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.



17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın maç programı şöyle:



1 Temmuz Cuma:



21.00 Türkiye-Kuzey Makedonya



2 Temmuz Pazar:



21.00 Karadağ-Türkiye



3 Temmuz Pazartesi:



21.00 Yunanistan-Türkiye





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