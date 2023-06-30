Milli Takım, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Voleybolda 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda milliler, B Grubu'nda Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın maç programı şöyle:
1 Temmuz Cuma:
21.00 Türkiye-Kuzey Makedonya
2 Temmuz Pazar:
21.00 Karadağ-Türkiye
3 Temmuz Pazartesi:
21.00 Yunanistan-Türkiye
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda milliler, B Grubu'nda Yunanistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın maç programı şöyle:
1 Temmuz Cuma:
21.00 Türkiye-Kuzey Makedonya
2 Temmuz Pazar:
21.00 Karadağ-Türkiye
3 Temmuz Pazartesi:
21.00 Yunanistan-Türkiye
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