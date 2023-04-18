Milli Takım, Avrupa Şampiyonası için umutlu

2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, Portekiz ve Kuzey Makedonya ile oynayacağı son 2 maçının hazırlıklarına Ankara'da başladı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Ankara THF Spor Kompleksi'nde yapılan hazırlık kampına 24 sporcu katıldı.



Gruptaki beşinci maçında Ankara THF Spor Kompleksi'nde 26 Nisan Çarşamba günü Portekiz'i ağırlayacak milliler, son müsabakasında ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya'ya Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda konuk olacak.



Portekiz ve Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Mehmet Ali Karadurmuş, Koray Ayar, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Tolga Durmaz.



Halay: "Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, çok önemli iki maç oynayacaklarını belirtti.



"İki maçtan birini kazanmamız durumunda Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde edeceğimizi düşünüyorum." dilen Halay, "Oyuncularımız ligde çok zorlu bir periyottan çıktı. Yaklaşık bir aydır dört günde bir maç oynayarak geldiler. Bu antrenman süreci bizim için de zorlu geçecek. Ancak bütün oyuncularım durumun bilincinde. İyi bir antrenman, iyi bir kamp süreci geçirerek, en az bir galibiyetle hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





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