Milli Takım'a 4 Kartal!

Beşiktaş'ın son dönemdeki başarılı isimleri, Ay-Yıldızlı kadro yolunda... A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kadrosuna, Beşiktaş'tan 4 ismi çağırmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli Takım'a 4 Kartal!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2023 09:42
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Türkiye A Milli Takımı, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart'ta Ermenistan'la 28 Mart'ta da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Bu iki mücadele öncesinde Siyah-Beyazlı takımdan Ay-Yıldızlı kadroya dahil olacak isimler belli oldu.

Kırmızı-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun'u Milli kadroya dahil etmeyi planladığı kaydedildi.

ONUR BULUT BELİRSİZ

Hafta sonunda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal'da, bu müsabaka sonrasında futbolcuların Milli Takım'a katılmaları bekleniyor. Öte yandan Onur Bulut'un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery