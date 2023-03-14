Türkiye A Milli Takımı, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart'ta Ermenistan'la 28 Mart'ta da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Bu iki mücadele öncesinde Siyah-Beyazlı takımdan Ay-Yıldızlı kadroya dahil olacak isimler belli oldu.Kırmızı-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un;ve'u Milli kadroya dahil etmeyi planladığı kaydedildi.Hafta sonunda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal'da, bu müsabaka sonrasında futbolcuların Milli Takım'a katılmaları bekleniyor. Öte yandan'un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.