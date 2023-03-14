Türkiye A Milli Takımı, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart'ta Ermenistan'la 28 Mart'ta da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Bu iki mücadele öncesinde Siyah-Beyazlı takımdan Ay-Yıldızlı kadroya dahil olacak isimler belli oldu.
Kırmızı-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun'u Milli kadroya dahil etmeyi planladığı kaydedildi.
ONUR BULUT BELİRSİZ
Hafta sonunda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal'da, bu müsabaka sonrasında futbolcuların Milli Takım'a katılmaları bekleniyor. Öte yandan Onur Bulut'un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.
Kırmızı-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun'u Milli kadroya dahil etmeyi planladığı kaydedildi.
ONUR BULUT BELİRSİZ
Hafta sonunda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal'da, bu müsabaka sonrasında futbolcuların Milli Takım'a katılmaları bekleniyor. Öte yandan Onur Bulut'un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.