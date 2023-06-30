Milli Takım 11. sırada tamamladı

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda eskrimde kılıç kategorisinde kadınlar takım müsabakalarında Türkiye, 11. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Takım 11. sırada tamamladı
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30 Haziran 2023 19:05
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda eskrim branşında kılıç kategorisinin kadınlar takım müsabakalarında Türkiye, 11. oldu.

Krakow'daki Tauron Arena'da gerçekleşen eskrim branşında kılıç kategorisinde Irina Shchukla, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Begüm Alkaya'dan oluşan milli takım, son 16 turunda Bulgaristan'la karşılaştı.

Bulgaristan'a 45-24 yenilen Türkiye, 9-16 klasman maçları oynadı. İlk maçta Polonya'ya yenilen milliler, son maçta Romanya'yı mağlup ederek oyunları 11. sırada tamamladı.

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