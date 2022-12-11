Milli sürat patenciler, Dünya Kupası'nın 3. ayağında mücadele etti

Milli sürat patenciler Furkan Akar ve Metehan Atan, Kazakistan'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Dünya Kupası'nın 3. ayağında yarıştı.



Başkent Almatı'daki organizasyondaki 3. ayağın son gününde Türk sporcular, finale yükselemedi.



Milli sürat patencilerden Metehan Atan, 1500 metre mesafe 1 ve 2 yarışmalarında yarı finalde mücadele etti.



Furkan Akar, ABD'nin Salt Lake City kentindeki Dünya Kupası 2. ayak yarışmalarında 1000 metrede 4'üncü, 1500 metre mesafede ise 6'ncı sırada yer aldı.



Dünya Kupası'nın 4. ayağına, 16-18 Aralık tarihlerinde yine Almatı ev sahipliği yapacak.





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