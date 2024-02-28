Milli sualtı sporcularından tam 15 madalya

Fransa'da düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın birinci etabında milli sporcular 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aix-en-Provence kentinde düzenlenen 18. Paletli Yüzme Dünya Kupası birinci basamağına, 19 ülkeden 92 takım ve 522 sporcu katıldı.



Organizasyonda Türkiye adına; Tenis-Yüzme-Kayak Spor Kulübü, Bakırköy Ata Spor Kulübü, Elazığ Hazar Spor Kulübü ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü mücadele etti. Turnuvada, milli sualtı sporcuları bireysel ve takım olarak toplam 2 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.





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