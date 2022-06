Milli sporcunun Akdeniz Oyunları hayali gerçek oldu

Mersin'de 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda gönüllü çalışarak sporculara su dağıttıktan sonra başladığı bocce kariyerinde 11 kez rekor kıran milli sporcu Mehmet Can Yakın, 2022 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanarak ilke imza atmak istiyor.Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesindeki beden eğitimi öğretmeni Niyazi Kutlay'ın, kentte 2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda adını gönüllüler listesine yazmasıyla bocce sporuyla tanışan 24 yaşındaki Mehmet Can'ın kısa sürede elde ettiği başarıların ardından milli takım seçmelerini kazanarak başlayan kariyeri dikkati çekiyor.Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Mehmet Can, 14 Türkiye şampiyonluğu, 4 dünya üçüncülüğü, dünya kupası ikinciliği ve 11 kez rekor kırdığı kariyerinde, Volo disiplininde basamak, role ve role mix kategorilerindeki Türkiye rekorlarını da eline bulunduruyor.Kariyerine yeni başarılar eklemek isteyen milli bocceci, Cezayir'de 25 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor.Antrenörü Niyazi Kutlay gözetiminde haftada 5 gün antrenmana çıkan Mehmet Can, Akdeniz Oyunları'nda boccede madalya kazanan ilk Türk erkek sporcu olarak adını tarihe yazdırmak istiyor.Milli sporcu Mehmet Can Yakın, AA muhabirine, 17. Akdeniz Oyunları'nda bocceyle tanıştığını söyledi.Milli takım kariyerinin başladığı 2014'ten bu yana profesyonel spor hayatında çok sayıda başarıya imza attığını anlatan Mehmet Can,diye konuştu.Milli formayla uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmanın sevincini de yaşadığını dile getiren Mehmet Can, 2021'de İtalyan ekibi La Loanese'ye transfer olduğunu ve 8 ay orada kaldığını belirtti.Ankara'da 23-29 Mayıs'ta yapılan Türkiye Volo Şampiyonası'nda yeni rekorlar elde ettiğini anımsatan Mehmet Can, şöyle devam etti:Milli bocceci, Cezayir'deki 2022 Akdeniz Oyunları'nın hayatının dönüm noktalarından biri olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:Antrenör Niyazi Kutlay da birlikte yol yürüyerek önemli başarılara imza attıkları sporcusu Mehmet Can'ın, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanacağına inandığını ifade etti.