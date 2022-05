Milli sporcuların hedefi altın madalya

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Kürek Milli Takımı'nın ciddi bir ivme yakaladığını belirterek, "Bunu bir üst segmente taşıyıp artık olimpiyatta başarı almak istiyoruz. Amacımız tabii ki her zaman için bayrağımızı dalgalandırmak." dedi.



Ertürk, AA muhabirine, federasyonun yeni kurumsal kimlik ve logosunun İstanbul'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldığını hatırlattı.



Yeni kurumsal kimlikle logo değişikliğinden başlayarak federasyonun bütün sistemini ve kurumsallığını değiştirdiklerini belirten Ertürk, "Yeni bir sistem oluşturduk. Bunun, sporun tanıtılmasında bizi ileriye taşıyacağını umut ediyorum. Tabii ki buradaki başarıların bize suyun üstünde de yansımasını umut ediyoruz. Bu bir döngü; burada kazandıklarımızla spor gelişecek, sporda kazandıklarımızla da bu tarafı geliştireceğiz. Amacımız; her gün daha iyisini yapmak, her gün bir tuğla eklemek. Ufak ve emin adımlarla devam ediyoruz." diye konuştu.



"Gençler Avrupa Şampiyonası'na ilk kez sekiz tek ile katılacağız"



Milli takım sporcularının yarısının Sapanca'da, diğer yarısının ise İstanbul Ömerli Barajı'nda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ertürk, 20-22 Mayıs'ta İtalya'da Gençler Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını, organizasyona dört ekiple katılmayı düşündüklerini kaydetti.



Sekiz tek kategorisinde yarışacak ekipten ümitli olduklarını dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:



"Gençler Avrupa Şampiyonası'na ilk kez sekiz tek ile katılacağız. Derecelerimiz çok iyi, hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Büyük takımımız da ondan bir hafta sonra Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılacak Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Bizde her yıl üç dünya kupası oluyor. Bu ilk ayağı. Dünya Kupası'na 8 sporcumuzla hazırlanıyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları şu an iyi gidiyor; hastalığımız, sakatlığımız yok. Hepsinden ümitliyiz ve madalya bekliyoruz. Oradaki 8 sporcumuzun da hepsinin madalya umudu var. Aynı zamanda yarışları sosyal medya üzerinden yayınlıyoruz. Merak eden herkes takip edebilir."



Yapılan çalışmalarla kürek sporunun gelişmeye başladığını ifade eden Ertürk, Türkiye'nin her yerinden sporcuları milli takımlara kazandırmak için gayret gösterdiklerini anlattı.



Ertürk, son dönemde milli takımın ciddi başarılara imza attığına işaret ederek, "Milli takımımız ciddi bir ivme yakaladı. 2013'ten bu yana her sene daha çok madalya alarak devam ediyoruz. Geçen sene kendi rekorumuzu kırdık. Kızlarımız dünya şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Gençlerde Avrupa şampiyonu olduğumuz dallar oldu. Bunu bir üst segmente taşıyıp artık olimpiyatta başarı almak istiyoruz. Paris 2024'e en az 5 sporcu katılma hedefimiz var ve 2028'de umuyorum artık madalyayla döneceğiz. Amacımız tabii ki her zaman için bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.









