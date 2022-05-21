Milli sporculardan Para Badminton Bahreyn Turnuvası'nda madalya!

Milli sporcular Tuğçe Çelik ve Halime Yıldız, Para Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporculardan Para Badminton Bahreyn Turnuvası'nda madalya!
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21 Mayıs 2022 01:27
Bahreyn'de düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular Tuğçe Çelik ve Halime Yıldız, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyon, 25 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Turnuvanın 4'üncü gününde çift kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcular Tuğçe Çelik ve Halime Yıldız, bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 8 milli sporcuyla temsil edildiği organizasyon, yarın sona erecek.

 

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