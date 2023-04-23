Milli sporculardan Ermenistan'da 22 madalya

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nı Türkiye 22 madalyayla tamamladı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'daki organizasyonun son gününde kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan Melike Günal koparmada kaldırdığı 110 kiloyla üçüncü oldu. Milli sporcu, silkmede 132 kiloya ulaşarak 4. olurken, toplamda 242 kiloyla da aynı dereceyi elde etti.



Son günde podyuma çıkan milli sporculardan Tuana Süren ise koparmada 103 kilo ile 6. sırada yer aldı. Silkmede 131 kilo ve toplamda 234 kiloya ulaşan Tuana Süren, yıldızlar Avrupa rekoru kırmasına rağmen büyükler kategorisinde dereceye girmeyi başaramadı ve her iki kategoride 5. oldu.



Türkiye, şampiyonada altışar altın ve bronz, 10 gümüş olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.





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