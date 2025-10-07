Milli sporculardan cimnastikte 4 madalya

İstanbul'da düzenlenen COMEGYM Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler artistik cimnastikte takım ve bireysel kategorilerde 2'si gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Milli sporculardan cimnastikte 4 madalya
Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler artistik cimnastikte takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalya elde etti.
 
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 9 ülkeden 29 sporcu katıldı.
 
COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve COMEGYM Asbaşkanı İsmail Göktekin'in yerinde takip ettiği organizasyonda milli sporcular, takımlar kategorisinde 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
- Yıldız erkekler takım
 
1- İtalya
 
2- Türkiye
 
3- Cezayir
 
- Yıldız erkekler genel tasnif
 
1- Andrea Bertasi (İtalya)
 
2- Mattia Beretta (İtalya)
 
3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)
 
- Genç erkekler takım
 
1- Mısır
 
2- Türkiye
 
3- Fas
 
- Genç erkekler genel tasnif
 
1- Mazen Ali (Mısır)
 
2- Ege Ertöz (Türkiye)
 
3- Abdallah Baraka (Mısır)
 
Organizasyon, yarın bireysel alet finalleriyle sona erecek.
