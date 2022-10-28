Milli sporculardan Bosna Hersek'te iki madalya

Milli sporcular, Bosna Hersek'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın, 1 gümüş madalya elde etti.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'daki organizasyonda tatamiye çıkan milli sporculardan kadınlar 48 kiloda Sıla Ersin, Azerbaycanlı Konul Aliyeva'yı yenerek altın madalya kazandı.



57 kiloda mücadele eden Hasret Bozkurt ise finalde karşılaştığı Sırp Marica Perisic'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.



Türkiye'nin 13 sporcu ile temsil edildiği organizasyon, 30 Ekim Pazar günü sona erecek.



