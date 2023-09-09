Milli sporculardan 10 madalya

Milli sporcular, Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporculardan 10 madalya
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09 Eylül 2023 23:04
İngiltere'de düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Sheffield kentinde bugün sona eren organizasyonda milli sporcular çiftler kategorisinde mücadele etti.

Merve Demir-Neslihan Kavas ikilisi WD 20 çift kadınlarda gümüş madalya alırken, Abdullah Öztürk-Nesim Turan MD8 çift erkeklerde, Abdullah Öztürk-Nergiz Altındaş ikilisi de XD7 karışık çiftlerde bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular daha önce de 3'ü altın 7 madalya kazanmıştı.

Türkiye böylece organizasyonu 3'ü altın toplam 10 madalya ile tamamladı.

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