Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda milli sporcular, toplam 24 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2022 17:06
VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda milli sporcular, toplam 24 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrinde gerçekleştirilen oyunlarda, Türkiye'yi temsil eden para yüzme ve para masa tenis sporcuları 5 altın, 6 gümüş, 13 bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Avrupa'da madalyaları topladık." dedi.

VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'nin aldığı 24 madalyayla "tarihi başarı" elde ettiğini kaydeden Aydın, "Özel sporcularımız aldıkları madalyaların yanı sıra gösterdikleri performansla 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdi." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ