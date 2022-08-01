Milli sporcular, karışık bayrak yarışında üçüncü oldu

Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nın karışık bayrak yarışında bronz madalya kazandı.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonunsun son gününde karışık bayrak yarışı müsabakaları yapıldı.



Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal toplam 1376 puan alarak yarışı üçüncü sırada tamamladı.



Yarışta Güney Kore'den Woongtae Jun ve Sunwoo Kim 1393 puanla şampiyon olurken, İngiliz Jessica Varley ve Joseph Choong ise 1380 puanla ikinci sırayı elde etti.





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