Milli sporcular, Hangzhou'da tatamiye çıkacak

Milli karateciler, Karate 1 Premier Lig'in Çin etabında madalya için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular, Hangzhou'da tatamiye çıkacak
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12 Mart 2025 16:15
Son güncelleme 12 Mart 2025 16:55

Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in 2. ayağı, 14-16 Mart tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek. 

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hangzhou kentindeki organizasyonda 68 ülkeden 400'e yakın karateci yarışacak. 

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi 8 kadın, 13 erkek sporcu temsil edecek. 

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

- Kadınlar

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm

Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa

Kata: Dilara Bozan

- Erkekler

Kumite 60 kilo: Burak Özdemir, Eray Şamdan, Mert Halıcı

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Yusuf Eren Temizel

Kumite +84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı 

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Tarık Koç


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