Milli sporcular İstiklal Marşı okuyarak motive oluyor

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonası için gittikleri Gürcistan'da şampiyonaya motive olarak başlamak için her sabah kaldıkları otelin önünde İstiklal Marşı okuyor.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, sabah kaldıkları otelin önünde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şampiyonanın yapılacağı spor salonuna gidiyor.



Milli takım başantrenörü Ahmet Çınar, AA muhabirine, şampiyonanın kendileri açısından oldukça iyi başladığını söyledi.



Şampiyonanın iyi gitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Çınar, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımızı şampiyonaya daha iyi motive etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hep birlikte bu şampiyonadan madalyalarla dönmek istiyoruz. Avrupa arenasında İstiklal Marşımızı okutmak için her gün motive olmak amacıyla sporcularımızla İstiklal Marşımızı okuyoruz. Her gün, şampiyon olup marşımızı tüm Avrupa karşısında okutma sözü veriyoruz" dedi.



Her sabah İstiklal Marşını okuduklarını gören diğer ülkelerin sporcularının şaşkın gözlerle kendilerine baktığını dile getiren Çınar, "Diğer ülkelerin teknik heyeti ve sporcuları da aynı otelde kalıyor. Başta ne yaptığımızı anlayamadıkları için şaşkın gözlerle baktılar. İstiklal Marşımızı okuduğumuzu anlayınca şaşkınlıkları daha da arttı. Bizim amacımız sporcularımızın İstiklal Marşı'nı yazdıran ruhu hiç unutmamalarını sağlamak. O ruh ile ringe çıktıklarında mücadelelerini etmeleri ve ülkemizi gururlandırmalarını istiyoruz." diye konuştu.



İstiklal Marşı'nın okudukları videoları sosyal medyaya yüklediklerini belirten Çınar, videoların sosyal medyada büyük beğeni topladığını sözlerine ekledi.