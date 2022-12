Milli sporcular hedeflerini anlattı

Brand & Sport Summit 2022 etkinliğindeki bir araya gelen milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Bilal Çiloğlu ve Zeynep Yetgil, 2022 yılını değerlendirip, Paris Olimpiyatları ile ilgili hedeflerini anlattı.



Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit 2022 etkinliği açılış programı, 42 Maslak AVM ESA Arena'da gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı etkinlik kapsamındaki "P&G 35. Yıl Oturumu" başlıklı bir panele, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, milli judocu Bilal Çiloğlu ve milli güreşçi Zaynep Yetgil, anneleriyle birlikte katıldı.



Buse Naz Çakıroğlu: "Dünya sıralamasında birinci durumdayım"



Moderatörlüğünü P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun yaptığı panelde konuşan Buse Naz Çakıroğlu, yorucu ancak güzel bir yıl geçirdiğini, yılı altın madalyalarla kapattığını hatırlatarak, "Şu an dünya sıralamasında birinci durumdayım. Her şey güzel ilerliyor. Önümüzdeki sene çok önemli bir yıl. Artık olimpiyat kotalarını almaya başlayacağımız bir yıl. Madalya alan her sporcu olimpiyata vize alacak. Hem heyecanlı hem zor bir süreç başlıyor aslında. Antremanlarım da var. Hastalanmamak için dikkat ediyoruz." dedi.



Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra yükselen bir başarı grafiği çizmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Çakıroğlu, "Yarışmak mutluluk veriyor bana. Paris Olimpiyatları bir an önce gelsin istiyorum artık. Tüm Türkiye olarak çok büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Hazırlık süreçlerimiz çok iyi ilerliyor." ifadelerini kullandı.



Bilal Çiloğlu: "Olimpiyata mental olarak tamamen hazırım"



Bilal Çiloğlu da Tokyo Olimpiyatları'nda çok formda olduğunu ancak şanssız bir kurayla son dünya şampiyonu Japon sporcuyla karşılaşıp, olimpiyatlara veda ettiğini anlatarak, "Benim için çok üzücüydü bu veda. Olimpiyat şampiyonu olmaya yenildiğim günün akşamında karar verdim ve hala o kararlılıktayım. Tokyo süreci biraz kötü geçti benim için ama tekrardan toparlanma çalışmaları yapıyorum." diye konuştu.



Bu yıl ocak ayında çok ciddi bir sakatlık yaşadığını ve uzun süre spordan uzak kaldığına dikkati çeken Çiloğlu, "Uzun bir tedavi sürecinden sonra form tutmaya başladım.1 aylık ara bile uzun bir çalışmayla kazanılabiliyor. Kararlılıkla çalışmaya devam ediyorum. Olimpiyat hazırlıklarından biraz uzak kaldım fiziksel olarak ama mental olarak tamamen hazırım. 3-4 ay sonra yarışlara tamamen dönmeye çalışıyoruz. Şimdi, Katar'daki dünya şampiyonasını hedef koydum kendime. Tokyo'da kaybettiğim madalya özlemimi Paris'te sonlandıracağım. Paris'te madalyayı kazanmak istiyorum." diye konuştu.



Zeynep Yetgil: "Mental destek alıyorum"



Yorucu bir yıl geçirdiğini anlatan milli güreşçi Yetkin, Türkiye'yi hem büyükler hem 23 yaş altı turnuvalarda temsil ettiğini anlatarak, "Şampiyonalarda fiziksel ve psikolojik olarak çok yıprandım açıkçası. Bir süre sonra her şeyden uzaklaşmak istedim. Biraz ara verdim. Kafamı toparlamak, dinlenmek için gezdim, kafamı dağıttım. İki hafta önce de antrenörümle birlikte hazırlık sürecine yeniden başladım." dedi.



2022 kota maçında ayak bileğinden sakatlık yaşadığını ve maçlarda istediği performansı sergileyemediğini de aktaran Yetgil, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2020 benim için pek güzel geçmedi. Aynı hataları yapmamak için eksikleri gideriyoruz. Kuvvet ve kondisyon antrenmanı yapıyoruz ki yıl ortasında sakatlık yaşamayalım. Teknik eksiklerim var, onları gideriyoruz. Mental destek de alıyorum. 7-8 ay sonra bizim de kota maçımız olacak dünya şampiyonasında. İlk 5'e giren olimpiyata hak kazanıyor. Stresliyiz. Daha zorlaştı. Eskiden çeyrek finali alan gidebiliyordu. Bu yıl benim için de zor geçecek ve heyecanlıyım."





