Milli sporcular, EYOF'ta 1'i altın 4 madalya kazandı

Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli sporcular bir altın, iki gümüş, bir bronz madalya kazandı.



Organizasyonda Türkiye'yi judoda erkekler +90 kiloda temsil eden İbrahim Tataroğlu, finalde Azerbaycan'dan Ramazan Ahmadov'u ippon ile mağlup ederek altın madalya elde etti.



Milli atlet Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlama finalinde 2,09 metrelik atlayışıyla, milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk de erkekler 400 metre karışıkta 4:24.94'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.



Milli yüzücülerden Ahmet Mete Boylu ise erkekler 200 metre serbest stilde 1:51.80'lik derecesiyle bronz madalya aldı.



