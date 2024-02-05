Milli sporcular, Eindhoven Diving Kupası'nda üç madalya kazandı

Milli sporcular, Hollanda'da düzenlenen Eindhoven Diving Kupası'nda üç madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular, Eindhoven Diving Kupası'nda üç madalya kazandı
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05 Şubat 2024 14:02
Milli sporcular, Hollanda'da düzenlenen Eindhoven Diving Kupası'nda üç madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular, madalya için mücadele verdi.

Milli sporculardan Ahmet Ufuk Erol, genç c erkekler 3 metre tramplende altın, 1 metre tramplende ise bronz madalya elde etti. Takımlar yarışmasında Simay Arslankan, Kardelen Karabulut, Bertuğ Demir ve Barış İkinci'den oluşan milli takım da bronz madalyaya ulaştı.

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