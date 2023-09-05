Milli sporcular Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Milli sporcular, Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular Dünya Şampiyonası'nda yarışacak
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05 Eylül 2023 17:13
Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen 33. Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, İspanya'ya gitti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Laredo bölgesinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, ay-yıldızlı ekip de katılacak.

A Milli Takım kafilesinde yer alan sporcular şöyle:

Koray Demirel, Barış Beyazıt Uysal, Mehmet Ferit Çalıkuşu, Adnan Kalça, Ali Ercüment Kalabas, Fahrihan Uysal, Serhan Dağdan, Sabri Kılıç, Hüseyin Taşdibi.

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