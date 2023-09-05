Milli sporcular Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen 33. Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, İspanya'ya gitti.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Laredo bölgesinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, ay-yıldızlı ekip de katılacak.



A Milli Takım kafilesinde yer alan sporcular şöyle:



Koray Demirel, Barış Beyazıt Uysal, Mehmet Ferit Çalıkuşu, Adnan Kalça, Ali Ercüment Kalabas, Fahrihan Uysal, Serhan Dağdan, Sabri Kılıç, Hüseyin Taşdibi.



