Milli sporcular denetimli serbestlik yükümlüleriyle tecrübelerini paylaştı

Çorum'da düzenlenen "Nesilden Nesile Projesi" etkinliğinde milli sporcular, denetimli serbestlik yükümlüleriyle bir araya gelerek sporun hayatlarındaki önemini ve başarılarını paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular denetimli serbestlik yükümlüleriyle tecrübelerini paylaştı
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25 Ekim 2024 16:24
Milli sporcular, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleriyle bir araya geldi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Nesilden Nesile Projesi" kapsamında, Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte milli sporcular, denetim ve takibi yapılan yükümlülerle tecrübelerini paylaştı.

Etkinlikte, İl Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Uzmanı İsmet Alagöz, milli sporcu ve judo antrenörü Hakan Taştan, milli sporcu ve Judo Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Üstündağ ile profesyonel futbolcu ve futbol antrenörü Remzi Karahan, sporun insan hayatındaki önemini, yaşadıkları zorlukları ve mücadeleleri ile elde ettikleri başarıları anlattı.

Yükümlülerin toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamanın hedeflendiği bildirilen açıklamada, "Denetimli serbestlik yükümlülerinin olumlu sosyal davranış geliştirmeleri için örnek rol-model oluşturmak, kendilerinin veya aile bireylerinin ilgi alanını güçlendirerek kişisel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

Programa Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç da katıldı.

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