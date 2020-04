Milli sporcular canlı yayında egzersiz yaptıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her gün canlı yayınlanan egzersiz videolarında milli sporcular İstanbulluların evine konuk olacak.İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, Spor İstanbul'un Instagram hesabından tüm katılımcılara egzersiz yaptıracak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler arasında Spor İstanbul'a bağlı olan spor tesisleri geçici olarak kapatıldı. Evlerinde kalanlar için profesyonel eğitmenlerin aktivite tavsiyelerini paylaşmaya devam eden İBB yarından itibaren her hafta milli sporcuları ağırlayacak. Spor İstanbul'un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan içeriklerde yarından itibaren her hafta milli sporcular egzersiz yaptırmaya başlayacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) sporcusu Neslihan Yiğit, yarın saat 11.00'de izleyicilere egzersiz önerilerini sunacak.Yiğit'in ardından gelecek haftanın konuğu ise Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kota mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK'nın başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol olacak.