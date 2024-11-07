Milli sporcular, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda hamle yapacak

Türkiye'den 43 sporcunun katılacağı 2024 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 8 Kasım Cuma günü Karadağ'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda hamle yapacak
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07 Kasım 2024 14:02
Türkiye'den 43 sporcunun katılacağı 2024 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 8 Kasım Cuma günü Karadağ'da başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, 43 ülkeden 404 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 8-20 Kasım tarihlerinde Petrovac kasabasında düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, büyükustalar (GM) Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can ve Cem Kaan Gökerkan'ın da aralarında bulunduğu 43 isim temsil edecek.

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