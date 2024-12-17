Milli sporcular, 2024 yılında 7 bin 294 madalya kazandı

Federasyon Altın Gümüş Bronz Toplam Türkiye Atıcılık Federasyonu 16 9 10 35 Türkiye Atletizm Federasyonu 84 80 75 239 Türkiye Badminton Federasyonu 12 11 24 47 Türkiye Basketbol Federasyonu 3 3 3 9 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 1 0 0 1 Türkiye Bilardo Federasyonu 7 7 12 26 Türkiye Binicilik Federasyonu 53 49 44 146 Türkiye Bisiklet Federasyonu 14 21 22 57 Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu 18 17 28 63 Türkiye Boks Federasyonu 10 11 22 43 Türkiye Briç Federasyonu 2 0 1 3 Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 1 0 1 2 Türkiye Buz Pateni Federasyonu 21 25 20 66 Türkiye Cimnastik Federasyonu 31 24 28 83 Türkiye Curling Federasyonu 1 0 0 1 Türkiye Dans Sporları Federasyonu 11 11 15 37 Türkiye Eskrim Federasyonu 20 30 50 100 Türkiye e-Spor Federasyonu 1 0 1 2 Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 3 2 3 8 Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2 2 2 6 Türkiye Golf Federasyonu 5 2 1 8 Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 8 4 3 15 Türkiye Güreş Federasyonu 33 62 94 189 Türkiye Halter Federasyonu 71 94 69 234 Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2 2 3 7 Türkiye Hentbol Federasyonu 0 0 2 2 Türkiye Hokey Federasyonu 1 0 0 1 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2 3 4 9 Türkiye Judo Federasyonu 51 72 131 254 Türkiye Kano Federasyonu 8 12 7 27 Türkiye Karate Federasyonu 84 97 184 365 Türkiye Kayak Federasyonu 34 28 23 85 Türkiye Kick Boks Federasyonu 426 478 798 1702 Türkiye Kürek Federasyonu 19 17 20 56 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 20 25 56 101 Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 3 5 4 12 Türkiye Motosiklet Federasyonu 51 50 38 139 Türkiye Muay Thai Federasyonu 7 13 14 34 Türkiye Okçuluk Federasyonu 31 21 18 70 Türkiye Okul Sporları Daire Başkanlığı 4 12 24 40 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 37 27 27 91 Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 61 73 52 186 Türkiye Satranç Federasyonu 32 25 20 77 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 13 8 14 35 Türkiye Sutopu Federasyonu 1 1 0 2 Türkiye Tekvando Federasyonu 118 105 200 423 Türkiye Tenis Federasyonu 600 580 0 1180 Türkiye Triatlon Federasyonu 3 1 1 5 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 5 3 10 18 Türkiye Voleybol Federasyonu 13 4 9 26 Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu 100 83 82 265 Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 3 4 7 14 Türkiye Yelken Federasyonu 15 21 31 67 Türkiye Yüzme Federasyonu 221 200 160 581 TOPLAM 2393 2434 2467 7294

Milli sporcular, 2024 yılında Avrupa ve dünyadaki çok sayıda uluslararası şampiyonadaveolmak üzere toplamelde etti.AA muhabirinin Gençlik ve Spor Bakanlığından aldığı verilere göre ay-yıldızlı sporcular, 1 Ocak 2024'ten 12 Aralık 2024'e kadar Avrupa'da ve dünyada Türkiye'nin ismini zirveye taşımak ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için mücadele etti.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 100 sporcu ile 18 branşta mücadele veren milli sporcular, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalya kazanırken, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ise tarihinin en başarılı sonuçlarını elde etti. Paralimpik ay-yıldızlı sporcular, Paris 2024'te 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz olmak üzere 28 madalya ile rekorlar kırdı. Organizasyonda 10 farklı branşta madalya kazanan Türkiye, birçok açıdan tarihi başarılar yakaladı.Türkiye, uluslararası şampiyona ve turnuvalarda 64 farklı federasyona bağlı sporcularla madalya kazanmaya çalıştı. Milli sporcular 2024'te Avrupa şampiyonalarında bu sene 290 altın, 277 gümüş ve 303 de bronz olmak üzere 870 madalyanın sahibi olurken, dünya şampiyonalarında ise 120 altın, 167 gümüş ve 213 de bronz olmak üzere toplam 500 madalya kazanma başarısı gösterdi.2024 senesinde en çok madalyayı milli kick boksçular kazanırken, Türkiye Kick Boks Federasyonu bünyesinde yarışan sporcular dünya şampiyonalarında 14'ü altın 57 madalya, Avrupa şampiyonalarında ise 10'u altın 43 madalyanın sahibi oldu. Milli kick boksçular diğer organizasyonlarla birlikte bin 702 madalya kazanarak öne çıktı.Uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarı açısından milli kick boksçuları, bin 180 madalya ile Türkiye Tenis Federasyonu sporcuları takip etti. Türkiye Yüzme Federasyonu sporcuları da 581 madalya kazanarak 2024 yılı uluslararası başarıda üçüncü sırayı aldı.Milli tekvandocular 423 madalya, milli karateciler 365 madalya, milli vücut geliştirmeciler 265 madalya, milli judocular 254 madalya, milli atletler 239 madalya, milli halterciler 234 madalya ile kürsüye çıkma sevinci yaşadı.