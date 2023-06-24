Milli sporcudan altın madalya

Milli sporcu Ayşe Başaran Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Milli sporcudan altın madalya
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24 Haziran 2023 14:55
Berlin'de devam eden Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Ayşe Başaran, atletizm 100 metrede altın madalya kazandı.

Durarak uzun atlamada daha önce altın madalya kazanan 22 yaşındaki milli sporcu, 100 metrede de 15.66'lık derecesiyle ilk sırayı aldı.

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Organizasyonda erkekler atletizm branşında 100 metrede yapılan final yarışlarında Alper Aydoğdu 12.83'lük derecesiyle 5'incilik elde etti.

Yüzme branşında ise 100 metre serbest stilde final yarışına katılan Kübra Esen, 01.24.83'lük derecesiyle 4. sırada yer aldı.

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