Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek'ten gümüş madalya!

Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek'ten gümüş madalya!
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21 Ağustos 2022 01:40
Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, Alman Deni Nakaev ile karşılaştı.

Milli sporcu rakibine 7-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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