Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na takımlar kategorisinde katılan paralimpik sporcu Muhammed Ali Aydın, triatlonda milli takım seviyesine çıkıp Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istediğini söyledi.



"YARIŞI RAHAT ŞEKİLDE BİTİRDİM"



İkinci kez düzenlenen İstanbul Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'nun ödül töreninde soruları yanıtlayan Muhammed, "Yarış güzeldi. Daha güneş doğmadan suya girdik. Su güzeldi, ters bir akıntıyla karşılaşmadım, o yüzden biraz daha rahat geldim. Sadece son 50 metrede yandan akıntı geldi o da çok etkilemedi. Yarışı rahat bir şekilde bitirdim, herhangi bir aksilik olmadı." ifadelerini kullandı.



KOŞU PROTEZİNDE SON DURUM



Koşu protezi olmadığı için triatlonun takımlar kategorisinde, yüzme etabında yarışabildiğini belirten Muhammed, Valilik onaylı koşu protezi kampanyasının devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:



"Triatlonda iki tane koşu protezi kullanmam gerekiyor. Bunun için valilik onaylı bir kampanya başlatıldı. Şimdi ona yoğunlaştık. Limitsiz ekibi olarak farkındalık için bayrak takımları oluşturduk. Triatlonda sadece takım yarışlarına girebiliyorum, yüzme kısmını yapabiliyorum. Koşu protezini hallettiğimizde komple bütün yarışı tek başıma yapabileceğim. Önce yüzmeyi, sonra bisikleti, sonra koşuyu. Bunu yapabilmem için koşu protezi eksiğim var. Kampanya iyi gidiyor, biraz daha yoğunluğu arttırmaya çalışıyoruz. Ne kadar kısa sürede halledersek o kadar iyi. Ondan sonraki hazırlık, proteze alışma, koşu antrenmanlarına başlama süreçlerini de hızlı bir şekilde yapıp, yüzmede milli takımda olduğum gibi triatlonda da milli takım seviyesine çıkıp yurt dışındaki yarışlara bu serüveni taşımak istiyorum."



"AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARI'NA KATILMAK İSTİYORUM"



Spora başlangıcının bisikletle olduğunu aktaran Muhammed Ali Aydın, "Her çocuk gibi mahallede bisiklet sürerek başladım. 16-17 yaşıma geldiğimde kuvvet çalışmaya başladım. Bir sonraki süreçte protezcim vücudumun dengeli bir şekilde gelişmesi için yüzmenin faydalı olacağını söyledi. Sudan korktuğum için o zamana kadar yüzmeyi öğrenmemiştim. Yüzmeye sadece öğrenmek için gittim. Kısa bir süre içinde öğrenince bu sefer süre almaya başladım, üç ay sonunda bütün branşları yüzdüm. Beşinci ayda da dünya şampiyonasının barajını geçmiştim. Serüven biraz daha hızlı ilerleyince öğrenmek için gittiğim branş tamamen profesyonel işim haline geldi." şeklinde konuştu.



Milli sporcu koşu protezinin spordaki hedefleri açısından da büyük önem taşıdığının altını çizerek, şunları söyledi:



"Koşu protezi olmadığı için önümüze net hedef koyamıyorduk, şimdi valilik kampanyasıyla sonuca biraz daha yaklaşıyoruz. Protez bittiği an Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum. Protez olduğunda yoğun bir serüvene başlayıp, istediğimiz yarışlara gideceğiz."





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