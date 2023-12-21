Milli sporcu Şükrü Gül, dünya şampiyonluğu istiyor

Van'da hastanede santral görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Şükrü Gül, gelecek yıl şubat ayında yapılacak Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefine odaklandı.



Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 38 yaşındaki 3 çocuk babası Gül'ün sağ ayağı, 9 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu ampute edildi.



Beden eğitimi öğretmeni olan arkadaşının yönlendirmesiyle 2011'de badminton sporuyla tanışan Gül, çevresindekilerin desteğiyle kendini geliştirmeye başladı. Bu süreçte hastanede santral görevlisi olarak çalışmaya başlayan ancak sporu da ihmal etmeyen Gül, azimli çalışmaları sonucu Hollanda'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükseldi, Türkiye şampiyonalarında da 3 kez birinci, 5 kez de ikinci oldu.



Son olarak 1-3 Aralık'ta Aksaray'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda tek erkek kategorisinde birinci olan Gül, başarılarıyla hem ailesinin hem de çalışma arkadaşlarının gururu oldu.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren milli sporcu Gül, gelecek yıl şubatta Tayland'da düzenlenecek 2024 Para Badminton Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.



"Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"



Gül, AA muhabirine, Badmintona hobi olarak başladığını ancak şimdi dünya şampiyonluğuna odaklandığını söyledi.



Arkadaşı sayesinde 12 yıl önce tanıştığı badminton sayesinde hayatını değiştiğini ifade eden Gül, "Çaba göstererek uluslararası düzeyde dereceler aldım. Ağustosta Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar çıkmayı başardım. Burada elde ettiğim dereceyle dünya sıralamasında ilk 32'ye girerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım." dedi.



Haftada altı gün antrenman yaptığını belirten Gül, şunları söyledi:



"Planlamamı zorda olsa bu şekilde yaparak, aileme ve işime zaman ayırıyorum. Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil ederek dereceye girmek. Destekler artarsa bu durumdan daha iyi bir seviyeye çıkacağıma inanıyorum. Sporu sadece salonda yapmıyoruz. Malzeme, beslenme ve destekleyici çalışmalar da gerekiyor. Bundan sonraki hedefim 2028'e kadar yapılacak tüm yarışmalarda dereceye girmek. Bunun için sürekli kendimi geliştiriyorum. Boş zamanlarımı hep spor salonunda değerlendiriyorum. İnşallah daha güzel dereceler elde ederim."



"Personelimizin başarısı bizi mutlu etti"



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanede milli sporcunun görev yapmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Ulusal müsabakalarda Gül'e başarı dileyen Sarıkaya, "Çalışanlarımızın kendi işlerinin yanında sportif faaliyetlerde de bulunmaları bizi gururlandırıyor. Şükrü kardeşimizin başarısı hem Van hem de hastane adına bizleri mutlu etti. Para Badminton Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısı diğer çalışanlarımızı da motive etti. Kardeşimizin daha önce dünya ve ülkede de birçok başarısı bulunuyor. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Biz de her konuda destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



