2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede milli sporcu Şilan Ayyıldız, finale yükselemedi.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 1500 metre elemeleri yapıldı.
Üçüncü ve son seride yarışan Şilan Ayyıldız, 4.11.55'lik derecesiyle 6. sırada yer alarak elendi. Milli sporcu, 1500 metrede en iyi derecesini koşmasına rağmen adını finale yazdıramadı.
Kadınlar 1500 metrede serilerini ilk 3'te tamamlayan ve en hızlı ilk 3 dereceye imza atan toplam 12 sporcu, adlarını finale yazdırdı.
Yarın koşulacak kadınlar 1500 metre finalde yer alacak sporcular şöyle:
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 1500 metre elemeleri yapıldı.
Üçüncü ve son seride yarışan Şilan Ayyıldız, 4.11.55'lik derecesiyle 6. sırada yer alarak elendi. Milli sporcu, 1500 metrede en iyi derecesini koşmasına rağmen adını finale yazdıramadı.
Kadınlar 1500 metrede serilerini ilk 3'te tamamlayan ve en hızlı ilk 3 dereceye imza atan toplam 12 sporcu, adlarını finale yazdırdı.
Yarın koşulacak kadınlar 1500 metre finalde yer alacak sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Romanya
|Claudia Mihaela Bobocea
|4.07.63
|2
|Polonya
|Sofia Ennaoui
|4.07.91
|3
|Büyük Britanya
|Katie Snowden
|4.08.27
|4
|İtalya
|Sintayehu Vissa
|4.08.54
|5
|Lüksemburg
|Vera Hoffmann
|4.08.73
|6
|İsveç
|Hanna Hermansson
|4.09.32
|7
|İspanya
|Esther Guerrero
|4.10.48
|8
|Büyük Britanya
|Ellie Baker
|4.10.65
|9
|Çekya
|Kristiina Maki
|4.10.86
|10
|Büyük Britanya
|Lauro Muir
|4.23.20
|11
|Portekiz
|Marta Pen Freitas
|4.23.30
|12
|İspanya
|Agueda Marques
|4.23.39
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