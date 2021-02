Milli sporcu olabilmek için 3 yıldır kırsal mahalleden şehre 60 kilometre yolculuk yapıyor

skişehir'in İnönü ilçesine bağlı kırsal Oklubalı Mahallesi'nde yaşayan Elif Nur Yıldırım (12), 3 yıldır düzenli olarak badmintonda milli formayı giyebilme hayaliyle 60 kilometre yolculuk yaparak antrenmanlara dahil oluyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan yetenek taramasında 9 yaşında keşfedilen Elif Nur Yıldırım, badmintonda başarı sağlayabilmek için Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda her gün gerçekleştirilen antrenmanları hiç aksatmıyor.



Elif Nur, Oklubalı Mahallesi'nden Eskişehir'e hareket eden ilk otobüsle sabahın erken saatlerinde annesiyle yola çıkarak bütün gününü spor salonunda geçiriyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimlerine çevrim içi olarak devam eden Elif Nur Yıldırım, derslerine de spor salonunda katılıyor.



Elif Nur Yıldırım, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır her gün 60 kilometre yolculuk yaparak antrenmanlara geldiğini anlattı.



Hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ettiğini ve ailesinin kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Elif Nur, "Çok mutluyum. Yoruluyorum ama asla pes etmedim. Badminton sporuna sonuna kadar devam edeceğim." dedi.



Elif Nur Yıldırım, spor salonu çalışanlarını ve antrenmandaki arkadaşlarını çok sevdiğini anlatarak, "Her gün annemle köyümüzden Eskişehir'e antrenmana geliyoruz. Bir kere bile 'istemiyorum' demedim. Hedefim bu spor dalında milli formayı giyerek bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak. Bana inandığı ve zaman harcadığı için antrenörüm Volkan Şener hocama çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



"Çocuğum için bin kilometre de giderim"



Tüm antrenmanlara kızıyla gelen anne Ayşegül Yıldırım (38) ise spor salonunun ikinci evleri haline geldiğini söyledi.



Anne Yıldırım, hayalinin kızının milli formayı giydiği günü görmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Antrenörümüz bana bu yolculuğun zor olacağını söylemişti. Kızım için kabul ettim. Çocuğum için bin kilometre de giderim. Kimi zaman sabah 06.00'da evimizden yola çıkıyoruz. Hem antrenmanlar hem de canlı dersler olduğu için tekrar köye dönmek zor olacağından spor salonunda eğitimleri tamamlıyoruz. Burası evimiz gibi oldu. Kendi evimizi otel gibi kullanır olduk. Günümüzün 14 saati burada geçiyor. Allah nasip ederse çocuğumun milli formayı giydiğini, olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettiğini görmek istiyorum. Bu duyguyu parayla satın alamazsınız."



Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda görev yapan badminton antrenörü Volkan Şener (40) de Elif Nur Yıldırım'ın azmini takdir ettiğini dile getirdi.



Şener, yetenek taramasında keşfedilen Elif Nur Yıldırım'ın kırsal mahallede yaşaması nedeniyle antrenmanlara katılamayacağını düşündüğüne değinerek, şunları kaydetti:



"Gelemez ve yarım kalır demiştim. Ailesinin de desteğiyle her gün düzenli antrenmanlara katıldı. İnşallah milli formayı da giyecek. Burada antrenmanlara gelen abi ve ablalarını görüyor. Kimisi Marmara Üniversitesini, kimisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesini kazandı. Sporla eğitimin de aksamayacağının farkında. Devletimizin verdiği desteği en iyi şekilde kullanarak sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz."