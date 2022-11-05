Milli sporcu Nisanur Erbil'den bronz madalya!

Eskrim Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli sporcu Nisanur Erbil, üçüncü oldu.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Almatı şehrinde bugün başlayan organizasyonda Nisanur Erbil, yarı finalde Koreli Yoonseo Kim'e 15-14 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya kazandı.



Milli sporcu Nil Güngör 7'inci, Damla Demirkol 11'inci, Begüm Alkaya 18'inci, Pınar Miray Şişik 21'inci, Zehra Kerem 23'üncü sırada turnuvayı tamamladı.



Gençler Dünya Kupası yarın takım müsabakaları ile devam edecek.



