Milli sporcu Nesrin Baş, altın madalya maçına çıkıyor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda bugün altın madalya maçına çıkacak.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan kadınlar müsabakalarının ilk gününde 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin, eleme turunda İtalyan Laura Godino, çeyrek finalde Rumen Adina Ionela Irimia, yarı finalde de Moldovalı Irina Ringaci'yi yenerek adını finale yazdırdı.



Nesrin Baş, bugün akşam seansında finalde Slovak Zsuzsanna Molnar ile karşılaşacak. Milli sporcu, İspanya'da geçen yıl ekim ayında düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.



Kadınlarda ayrıca yarı final müsabakalarını kaybeden milli güreşçiler Zehra Demirhan (50 kilo), Ebru Dağbaşı (59 kilo) ve Mehtap Gültekin (76 kilo), akşam seansında bronz madalya maçlarında mücadele edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ