Milli sporcu Mihael Zgank'tan bronz madalya

Judoda Tel Aviv Grand Slam'ın son gününde erkekler 90 kiloda Mihael Zgank bronz madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mihael Zgank, Kırgızistan'dan Erlan Sherov ile çıktığı üçüncülük karşılaşmasında normal sürenin bitimine 8 saniye kala rakibini ipponla mağlup etti.



Organizasyonda milli formayı giyen diğer sporcu Vedat Albayrak da dün, erkekler 81 kiloda gümüş madalya almıştı.





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