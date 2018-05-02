Milli sporcu hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap'ta Milli Bilek Güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52) bıçak darbeleri ile öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Bayram Yeşilyaprak'ın cesedinin yanında kesilmiş cinsel organı da buldu. Olayın faili olduğunu belirtilen Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken, milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Failin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, Yeşilyaprak'ın cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.TACİZ İDDİASIPolise teslim olan Kerim K.'nın sorgusunda Bayram Yeşilyaprak'ın eşini taciz ettiğini ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Olay günü evine gelen milli sporcu ile tartıştıklarını da belirten Kerim K., tartışmanın büyümesi üzerine Yeşilyaprak'ı bıçakla öldürdüğünü itiraf etti.Vücut geliştirme sporcusu Bayram Yeşilyaprak 2011 yılında Bilek Güreşi 21. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.