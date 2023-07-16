Milli sporcu Ersu Şaşma, olimpiyatlara kota kazandı

Milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Milli sporcu Ersu Şaşma, olimpiyatlara kota kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2023 20:39
Milli sporcu Ersu Şaşma, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersu Şaşma, Rottach-Egern kasabasında yapılan organizasyonda mücadele etti.

Ersu Şaşma, yarışmadaki 5.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery