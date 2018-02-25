Milli sporcu Emre Lale Bronz madalya kazandı

Milli badmintoncu Emre Lale, Uganda Uluslararası Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kampala'da 22-25 Şubat tarihlerinde yapılan organizasyona 22 ülkeden 135 sporcu katıldı.Milli sporcu Emre Lale, tek erkekler kategorisinde yarı finalde Alman rakibiyle yaptığı maç sırasında ayak bileğini burktu ve 3. olarak bronz madalyayı boynuna taktı.Turnuvada mücadele eden bir diğer Türk sporcu Muhammet Ali Kurt, ikinci turda Suriyeli rakibine yenilerek kürsünün uzağında kaldı.