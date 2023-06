Milli sporcu Ebru Acer Cumhurbaşkanı'yla maç yapacak

Paralimpik Oyunları'na özel sporcular masa tenisi tarihinde Türkiye'nin ilk kotasını alan Ebru Acer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı maçın heyecanını yaşıyor.



VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisinde altın madalya kazanan Ebru Acer ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.



"AİLEM HEP GÜVENDİ"



Branşında ülke tarihindeki ilk kotayı almanın heyecanını yaşadığını belirten Ebru, "Çok mutluyum. İlk defa para masa tenisinde olimpiyat kotası aldım. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Fransa'ya giderken hedefim vardı. Maçta da kazanabileceğimi hissettim. Antrenörüm ve başkanım hep bana güvendi. Ailem de güvendi. Onların güvenini boşa çıkartmamak için madalyayı aldım." dedi.



Ay-yıldızlı sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldığının ilan edilmesi sonrası yaşadığı duyguyu aktararak, "O mutluluk duygusuyla ağladım. Çünkü bir ilk yaşandı. Ailem çok mutlu oldu. Onlar da başarabileceğimi biliyordu. Devam edeceğim, asla pes etmeyeceğim. Çok hedefim var. Sadece Paris 2024 değil. Hiç pes etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.



"SPOR BANA ÇOK ŞEY KATTI"



"2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalyayı alacağım, yine altın madalyayla ülkeme geri döneceğim" diyen Ebru, şöyle devam etti:



"Bunun için kalan sürede günde çift antrenmanla hazırlanacağım. Başkanımız bize çok güvendi, desteğini hiç esirgemedi. Bu madalyamı Birol Başkan'ıma ve en sevdiğim hocama, beni buralara getiren hocama armağan ediyorum. 2024'te de madalyayı alacağım ve ikisine armağan edeceğim. Çünkü hep yanımda oldular. Spor bana çok şey kattı. Her şeyi daha iyi anlayabildim, sosyalleşebildim. Spor sayesinde bu yerlerdeyim. Hayallerimde Paris 2024'te ve sonrasındaki Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak var. Engelli çocuğu olan ailelerin, çocuklarını spora yönlendirmelerini isterim. Spor çok güzel. Onlar da spor yapsın, onlar da başarılı olsun."



"MAÇA HAZIRIM"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelip, masa tenisi oynayacak olmasına değinen Acer, "Cumhurbaşkanı'mızla maça hazırım ve heyecanlıyım. Bu maçın çok güzel geçeceğini biliyorum." diye konuştu.



Üniversite eğitimine de devam eden Ebru Acer, "Gazi Üniversitesi'nde antrenörlük bölümünde okuyorum. Hedefim antrenör de olmak." açıklamasını yaptı.



"BİR İLKİ BAŞARDIK"



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda 11 madalyayla önemli bir başarı yakaladıklarını dile getirirken, "Ebru Acer'le tarihimizde bir ilki başardık. Yıllar önce, 'Bu çocuklardan hiçbir şey olmaz.' denilirken, şimdi nerelere gelindi. İşte en son Ebru Acer'le Fransa'daki VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda zirveye çıktık. Paris 2024'e bir yıl kala ilk kotayı alması, gerçekten bir federasyon başkanı için ve Türk milleti için gurur verici bir şey." şeklinde konuştu.



"AÇIK FARKLA KAZANDI"



Fransa'da bütün gözlerin Ebru'nun üzerinde olduğunu vurgulayan Aydın, şu görüşlerini aktardı:



"Özel sporcular masa tenisi tarihinde ilk kez bir sporcumuz, Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Ayrıca bir yıl öncesinden, erken gelen bir kota oldu. Ebru Acer'i, ailesini, hocasını, emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Ebru Acer, Türkiye'deki sessiz, mazlum çoğunluğun sesi olarak, Şırnak'taki, Mersin'deki, Ankara'daki özel çocuk ailelerine, 'Biz sporla engeli aşıyor, imkan verildiği zaman her şeyi başarabiliyoruz.' mesajını verdi. Ebru, Fransa'da 28 ülkenin sporcusuyla yarıştı ve bütün maçları açık farkla kazandı."



Türkiye'den giden özel sporcuları artık dünya ve Avrupa'nın dikkatle takip ettiğini anlatan Aydın, "Bu mazlum sesi önce Türkiye'ye, daha sonra Avrupa ve dünyaya duyurmanın gayreti içindeyiz. Ebru, Ankara'nın gecekondu mahallesinde doğan fakir bir ailenin çocuğu. Okulda da başarılı olamamış. Daha sonra ailesi federasyonumuzla bir araya geliyor ve Bülent Baran Hoca'mızın keşfiyle spora yönlendiriliyor. Federasyonumuzda 6 yıldır spor yapıyor. Bugün Ebru, dünyanın bir numarası. Yetenekleriyle normal bir insandan farkı olmadığını gösterdi." açıklamasında bulundu.



"EN ÖNEMLİ ALAN SPOR"



Türkiye'nin 81 ilinde aktif olduklarını dile getiren Başkan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2012'de, 'Çalmadığınız kapı, dokunmadığınız özel çocuk kalmayacak.' talimatı vermişti. Biz bugün itibarıyla 81 ilde bütün kapılara dokunduk. Özel çocukların spor yapmasını sağladık. Bu çocukların kendilerini topluma kanıtlayabilecekleri en önemli alan; spor." diye konuştu.



Aydın, yurt dışında İstiklal Marşı'nı en çok okutan federasyonlardan biri olduklarını belirterek, "2028 Paralimpik Oyunları için daha çok kota hedefliyoruz. İnşallah ilk defa Ebru Acer'le Paris Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile döneceğiz. Büyük ihtimalle altın madalya olacak." dedi.



"HER ENGELLİNİN YAPABİLECEĞİ SPOR VARDIR"



"Her engellinin yapabileceği bir spor vardır." diyen Aydın, "Lisanslı sporcu sayımız 30 binle 50 bin arasında ancak ulaştığımız sporcu sayısı yaklaşık 400-500 binler civarında. Artık şampiyonalarımızı il bazında yapıyoruz. Yani o ildeki bütün sporcuları spor sahalarına davet ediyoruz. Masa tenisinde dünyada Paralimpik Oyunları'na sadece 10 kişi gidecek. Bedensel engelli ve diğer engelli gruplarında daha çok sporcuyla katılma hakkı var. Ebru Acer gibi Paralimpik Oyunları'na gitmek için dünyada 10 sporcu arasına girmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"BU ÇOCUKLARDAN BİR ŞEY OLMAZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devletin özel sporculara gerekli bütün desteği sağladığını dile getiren Aydın, "Önceden 'Bu çocuklardan bir şey olmaz.' denilerek federasyona yeterli bütçe verilmiyordu. Paralimpik Oyunları'nda bütün engelli grupları çok başarılı. Bunun asıl mimarı, bu çocukları evlerinden çıkarıp onlara imkan veren, bunu yüreğimle ve gönlümle söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Ebru Acer'i de adım adım takip etti. Son maçta danışmanları aradı, 'Ne oldu?' diye sordu. Biz sözünü de aldık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Ebru Acer'le bir masa tenisi maçı yapacak." şeklinde konuştu.



Birol Aydın, Cumhurbaşkanı'nın engelli sporcuları isim isim tanıdığını aktarırken, "Önceden hiç kimse takip etmezken, şimdi devletin zirvesinin takip etmesi, bütün ailelerin de yöneticilerin de bakış açısını değiştirdi. İnşallah Ebru Acer'le maç yapacak. Bu çocuklar Allah'ın bir emaneti. Buradan Ebru Acer'in annesine de çok teşekkür ediyorum. Her gün Ebru'yu getirir, götürür. Aileler pes etmesinler, çocuklarını spora getirsinler." diyerek sözlerini tamamladı.





