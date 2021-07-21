Milli sporcu Cemal Kütahya, 2021 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Beykoz Belediyespor'un milli oyuncusu Cemal Kütahya, attığı 151 golle 2021 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu Cemal Kütahya, 2021 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı oldu
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21 Temmuz 2021 16:48
A Milli Hentbol Takımı'nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da forma giyen Milli sporcu Cemal Kütahya, 2021 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nda 15 gol atarak gol kralı oldu. 

Milli sporcu Kütahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak sevdiklerinden feragat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Vatanı gururla temsil etmek için ciddi bir emek harcadıklarını aktaran Kütahya, şunları kaydetti:

"Tarihte ilk kez üst üste gol kralı olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Önümüzde dünya şampiyonası var, şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Dünya şampiyonasında iyi bir dereceyle vatanımıza dönmek, ülkemizi gururlandırmak ve gol krallığını bırakmamak tek hedefim. Bu vatanın bir evladı olarak ülkemi gücüm yettiğince gururlandıracağım, arkamızda olan herkese gönülden sevgi ve selam iletiyorum."

Öte yandan Kütahya, 2019 Polonya'da düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Plaj Hentbol Avrupa Şampiyonası'nda da 172 gol ile gol kralı olmuştu. Bu yılda aynı başarıyı gösteren Kütahya, iki şampiyonada üst üste gol kralı olan Türk sporcu olma başarısını gösterdi.


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