Milli sporcu Buse Tosun 'kadın güreşinde Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyası' hedefi için form tutuyor

Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun, kadın güreşçiler olarak olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.



Güreş branşında 15 yılını geride bırakan sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Yalova'da hazırlanıyor.



Buse Tosun, AA muhabirine, Türk kadınının minderde neler yapabileceğinin en güzel örneğinin, kadın güreşçilerin son dönemlerde elde ettiği başarılar olduğunu söyledi.



Türk güreşinde kadının önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Tosun, şöyle devam etti:



"Güreş her ne kadar erkek sporu olarak görünse de son yıllarda minderde kadın sporcuların kazandığı başarılarla bu düşünce değişmeye başladı. Kadın için güreş gerçekten çok zor bir branş. Bunu Türkiye'de güreş yapmış bütün kadınlardan da aynı şekilde duyabilirsiniz. Güreş, erkeğin kaldırabileceği güçte bir spor ama bizim kadınlarımız neden yapamasın, neden başaramasın? Bizler de bunun en güzel örnekleriyiz diye düşünüyorum."



Avrupa ve dünya şampiyonluklarının bulunduğunu aktaran Tosun, gençler kategorisinde ise tek altın madalyaya Avrupa şampiyonasında ulaştığını bildirdi.



Kadın milli güreşçilerin Tokyo hedeflerine değinen Tosun, "Bizim kadın güreşi olarak tek eksik madalyamız olimpiyat madalyası. Gözümüzü takım olarak o madalyaya diktik. İnşallah hepimiz o madalyayı alırız ve herkese nasip olur. Büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında kendimizi ispatlamış sporcularız. Zaten milli takımda A takım seviyesindeki sporcular, bu düzeyde sporculardır." diye konuştu.



- "Antrenmana inerken saçımız daha güzel örülsün isteriz"



Buse Tosun, 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldığında henüz 20 yaşında olduğunu belirtti.



O yaşta olimpiyatlarda mücadele etmenin kendisi için büyük başarı olduğunu kaydeden Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizim yapımızda kadınlık ruhu bambaşka bir şey. Kadın olarak antrenmanlara inerken bir krem, allık sürme, makyaj yapma gereksinimi duyuyoruz. Sürekli kamp ortamında kendimize bakmadığımız zaman motivasyonumuz da düşüyor. Bu her insan için öyledir. Bir kaçamak isteriz, makyaj yapmak isteriz. Antrenmana inerken saçımız daha güzel örülsün isteriz. Her ne kadar güreş sporunu yapsak da kadın naif güzeldir. Olimpiyatlarda yeni bir imaj düşünmüyorum. Bizim olimpiyatlardaki imajımız madalyamız olur inşallah."