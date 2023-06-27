Milli sporcu Buğra Ünal'dan eskrim sıralama turunda 190 puan

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında erkekler yarı finalde Buğra Ünal, eskrim kategorisinde sıralama turunda 190 puan aldı.
Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında erkekler yarı final müsabakaları başladı.
Buğra Ünal, 36 sporcunun yarıştığı yarı finalde eskrim branşında 190 puanla 34. oldu. Buğra'nın yarı final müsabakaları Çarşamba günü tamamlanacak. Milli sporcu ilk 18 sporcu arasına girerse finale yükselecek.
Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında erkekler yarı final müsabakaları başladı.
Buğra Ünal, 36 sporcunun yarıştığı yarı finalde eskrim branşında 190 puanla 34. oldu. Buğra'nın yarı final müsabakaları Çarşamba günü tamamlanacak. Milli sporcu ilk 18 sporcu arasına girerse finale yükselecek.
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