Milli sporcu Birgül Erken ''ödül yönetmenliği'' desteği istedi

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için başlattıkları "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi" sayesinde çok sayıda genç yetenek keşfettiklerini söyledi.



Birgül Erken, konuğu olduğu AA Spor Sohbetleri'nde serbest dalış branşına yönelik çalışma ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Sualtı branşları Türkiye'de her geçen gün gelişiyor. Projelerimde kızlarımızı özellikle öne çıkarmaya çalışıyorum. Gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek en büyük hedefim." dedi.



Bu kapsamda "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"ni başlattıklarını hatırlatan Birgül, şunları kaydetti:



"Projemizi İçişleri Bakanlığı iş birliği ile yürütüyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bizzat ilgilendi, kendisine çok teşekkür ederim. Proje kapsamında Kars, Edirne, Elazığ, Samsun'da çalışmalar yürüttük. Projenin 5. ayağını Trabzon'da tamamladık. Adana'ya gideceğiz ardından da haziran sonu finali Çanakkale'de yapıp projemizi sonlandıracağız."



- "Anadolu'daki gençlerin ilgisi beni mutlu etti"



Birgül Erken, Anadolu kentlerinde yaptığı gezileri en çok gençlerin ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Amacımızı yetenekli gençleri keşfetmekti. Nitekim güzel sonuçlar da aldık. Samsun'da nefesini 4,5 dakika tutabilen bir genç keşfettik. Yine 75 metreye gidebilen bir sporcu bulduk. Edirne'den de çok yetenekli arkadaşlar çıktı. Projenin 2. ayağı Elazığ seçmelerimiz de milletvekillerimizden Metin Bulut beyin özel ilgisiyle karşılaştık. Kendisi de serbest dalışla ilgileniyormuş. Özetle Anadolu'daki gençlerin, yerel yönetici ve antrenörlerin ilgisi beni çok mutlu etti. Oralara tohumları ektik diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Sualtı sporlarına ilgisini Çanakkale'de çocukluğunda başladığını anlatan Birgül, "Çocukluğumun Çanakkale'de geçmesi benim bu branşla yönelmemin ilk sebebi. Çanakkale'de birçok rekortmen sporcu vardır dikkat ederseniz. Çünkü suyun kenarındaydık, orada oynadık, orada büyüdük. Biz çocukken atıcılık sporuyla da ilgilenirdik. Tüm bunlar bize su altında ilerlememizi katkı sağladı. Birçok şey doğal olarak kendiliğinden gelişti." değerlendirmesinde bulundu.



- "Dalış insanı gençleştiren bir spor branşı"



Birgül, sualtı sporlarının sağlığa çok faydalı olduğuna dikkati çekerek, özellikle kalp damar rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyledi.



Dalış insanın gençleştiren bir spor branşı olduğunu aktaran Birgül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Serbest dalışta ise başka bir fizyoloji devreye giriyor. Onunda sağlığa birçok faydası var. Kalp damar sağlığı açısında özellikle sizi dinç sağlıyor. Dalış varis oluşumunu engelliyor mesela. Su altındayken bambaşka hislere kapılıyorsunuz. İçinizi bir huzur kaplar. Sessizliğin sesi. Su altı canlıları o an benim can arkadaşlarım oluyor. Anne karnındaki o suyun içindeki bebekteki huzura benzetiyorum su altındaki o anı. Öyle bir huzur. O an yeryüzündeki tüm karışıklıklardan uzaklaşmış oluyorsunuz sanki ayrı bir aleme geçmiş gibi oluyorsunuz. Dalış insanı zinde tutar."



- "2 dünya rekoru girişimim oldu ancak onay almadı"



Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken, "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru"nu daha önce kırdığını hatırlatarak yeni rekorlar hedeflediğini söyledi.



2 dünya rekoru girişimin daha olduğunu ancak onay alamadığını anlatan Birgül, "Bir de buz altında denedik ancak orada da küçük teknik bir hata yaptık. Antrenmanda rekoru kat be kat aştığımız halde asıl denemede olmadı, hakemlere onaylatamadık." diye konuştu.



Su altında önceliğin her zaman güvenlik olması gerektiğini altını çizen Birgül, şunları kaydetti:



"Su altı fotoğrafçısıyken unutamadığım bir anekdotum var. Balıkların peşinde görüntü kovalarken akıntıya kapıldım. 15-20 metre kadar bir derinlikti bu. Bizim gideceğimiz yer bir mağara dalışıydı. O esnada grubu kaybettim, gruptaki arkadaşlarım da beni kaybetti. Çamaşır makinesindeki gibi bir akıntı gibiydi bu. Güvenlik çok önemli o açıdan. Yalnız dalmak çok tehlikelidir. O an orada yalnız değildim ama sonuçta beni takip etmesi gereken ekip arkadaşımı kaybetmiştim. Dolayısıyla bu husustaki önerim sporcular kesinlikle yalnız dalmamalı."



- "Serbest dalış branşına ödül yönetmeliği istiyoruz"



Birgül Erken, serbest dalış branş sporcularının sponsorluk destekleriyle çalışmalar yürüttüklerini ancak desteklerin yetersiz kaldığını söyledi.



Serbest dalış branşının Gençlik ve Spor Bakanlığının vereceği ödül yönetmeliği desteğiyle rahatlayacağına dikkati çeken Birgül, şunları kaydetti:



"Benim kırmak istediğim birçok rekor var. Bu branşın ilerleyebilmesi için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Mesela bizim serbest dalışta hala ödül yönetmeliğimi yok. Bir rekor kırıp dünya kürsüsü gördüğünüz halde bilinenin aksine bizler bir şey almıyoruz. Ödül yok. En azından yeni başlayan gençlerin teşviki için bu yönetmeliklerin çıkarılması lazım. Bu da ancak devletimizin eliyle olur."



Yeni dönemde çok sayıda hedef belirlediğini anlatan Birgül Erken, en büyük hayallerinden birinin Kaş'ta yapılan dünya şampiyonasında 100 metrede çift paletli branşında yer alan ilk kadın sporcu olmak istediğini söyledi.



Geçen yılın temmuz ayında Bahamalar'da çok önemli bir yarışa katıldığını anımsatan Birgül, sözlerini şöyle tamamladı:



"Orada 2 ulusal rekor kırdım. İlk gün 74 metreye indim, ondan sonra 77 ardında 78 metre yaptım. Son günde 81 metreye indim. Bunlardan ikisi onaylandı. Oraya tekrar gitmek isterim. Sualtının en prestijli yarışmalardandır. Yine Kaş'ta yapılan dünya şampiyonluğunda ise şampiyonluk kürsüsünde hiç yer almadım. Orada 100 metre çift paletli branşında yer alan ilk kadın sporcu olmayı çok isterim. Bir de eğer yapılabilirse burada yetkililere sesleniyorum, ülkemizde bir derinlik havuzu yapılmalı. Dubai'de yapıldı, İtalya'da var benzeri. Kış ayları özellikle çok iş görecektir ve yeni sporcular kazanmamızı sağlayacaktır. Çünkü biz havuz branşı da yapıyoruz. Bu anlamda ülkemizde böyle bir yatırımın çok faydalı olacağını düşünüyorum."









