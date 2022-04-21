Milli sporcu Belemir'in pentatlonda hedefi altın madalya!

Geçen yıl ilk kez katıldığı Avrupa 17-19 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek bu alanda Türkiye'nin 10 yıllık madalya özlemini gideren milli sporcu Belemir Almira Dede, modern pentatlonda kendi yaş grubunda altın madalya özlemini gidermek için ter döküyor.



Belemir Almira Dede, yaklaşık iki buçuk yıl önce antrenörlerinin yönlendirmesiyle başladığı pentatlon branşında, Modern Pentatlon Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.



Modern pentatlonda gösterdiği performansla çeşitli başarılar elde eden, Türkiye'nin 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya özlemini gideren 17 yaşındaki genç sporcu Dede, AA muhabirine, 5 yıl önce ailesinin ve okuldaki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yüzme branşında spora başladığını söyledi.



Antrenörlerinin yönlendirmesiyle de 2,5 yıl önce pentatlona başladığını aktaran Dede, "Geçen yıl Ankara'da düzenlenen modern pentatlon ulusal sıralama yarışlarında birincilik, ikincilik ve üçüncülüğüm var. Kocaeli'de düzenlenen Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlarda altın madalya aldım. Bu yıl düzenlenen ulusal sıralama yarışlarında yine birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettim. Portekiz'de düzenlenen 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 17 Yaş Altı Karışık Bayrak Yarışı'nda bronz madalya aldım." diye konuştu.



Modern pentatlonda kısa süre içerisinde güzel dereceler elde ederek milli takım seçilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Dede, antrenörlerinin de desteğiyle performansını artırarak başarılarını sürdüreceğini belirtti.



Modern Pentatlon Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlandığına işaret eden Dede, şöyle devam etti:



"UIPM 2022 Modern Pentatlon Dünya Kupası haziran ayında Ankara'da düzenlenecek. Avrupa şampiyonaları da temmuz ve eylül aylarında olacak. Şampiyonalara günlük ortalama 4 saat antrenmanla hazırlanıyorum. Sabah yüzme ile başladığımızı antrenmana gün sonunda koşu ile tamamlıyoruz. Gün içinde eskrimde yapıyoruz. Sabah 05.00'te başladığımız yüzme antrenmanı yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Sabah antrenmanından sonra okula gidiyorum."



Avrupa Şampiyonası'nda ilk deneyimini geçen yıl yaşadığını hatırlatan Dede, "Avrupa Şampiyonası'nda gecen yıl üçüncü oldum. Bu yıl ikinci kez katılacağım. Bu yıl öncelikle Türkiye'de düzenlenecek UIPM 2022 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda güzel bir derece elde ederek, ülkemi kürsüde gururlandırmak istiyorum. Yüzme, eskrim, koşu ve kombinasyonda en iyi zaman, en iyi derecelerimi yapmak istiyorum. En iyi zamanı yapınca madalyanın da beraberinde geleceğini düşünüyorum. Avrupa'daki hedefim birinci olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldığını ancak bu yıl daha fazla çalışarak performansını arttırdığını anlatan Dede, "Elimizdeki fırsatı gördük ve madalyaya ne kadar yaklaştığımız anladık, daha sıkı çalıştık. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını ve madalyaya ne kadar yakın olduğumuzu o yarışta gördük. Geçen yıl kaçırdığımız altın madalyayı bu yıl ülkeme getirmek istiyorum, bunun için azimle hiç durmadan çalışıyoruz." diye konuştu.



Dede, kendisini müsabakalara özveriyle hazırlayan antrenörlerine teşekkür etti.



"Türkiye'ye 10 yıldır gelmeyen madalyayı getirdi"



İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise Belemir Almira Dede'nin hızlı ve güçlü bir sporcu olduğuna işaret etti.



Dede'nin modern pentatlonda Türkiye'nin madalya özlemini giderdiğini ifade eden Kayhan, "17 Yaş Altı'nda Türkiye'ye 10 yıldır gelmeyen madalyayı getirdi, Dede'ye teşekkür ediyorum. Bu Türkiye için çok iyi bir başarı, kendisi aynı zamanda bizi UIPM 2022 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda temsil edecek. O kupayı ve madalyayı bize getireceğine inanıyorum." ifadelerini kaydetti.





İLGİLİ VİDEO