Milli sporcu Abdullah Ilgaz'dan bronz madalya

Milli sporcu Abdullah Ilgaz, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu Abdullah Ilgaz'dan bronz madalya
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03 Haziran 2021 16:17
Milli sporcu Abdullah Ilgaz, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonada Abdullah Ilgaz'ın T47 kategorisi erkekler yüksek atlama finalinde 1.91'lik atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak üçüncü olduğu ve bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Şampiyonada milli takımın 2'si altın, 1'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalyasının bulunduğu kaydedildi.

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