  •  
    Onyekuru çok sinirlendi "Hep onun yüzünden..."
  •  
    iddaa fenomeninden günün kuponu yayında
  •  
    Terim'den gençlik aşısı! Krizi fırsata çevirecek...
  •  
    Transfer için düğmeye basıldı! "2 gönder, 2 al"
  •  
    Ali Koç da devreye girdi, "Hasan Ali" zirveye çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedellik askerlik kararı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, bedelli askerlik başvurusu nedeniyle askerlik şubelerinin 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Sözcü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedellik askerlik kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2018 16:10
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için