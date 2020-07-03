Milli satranççı Vahap Şanal, Mamedyarov ile on-line maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, büyükusta unvanlarına sahip Vahap Şanal ile Shakhriyar Mamedyarov'un on-line maçta karşı karşıya geleceğini açıkladı.

Haber; AA
Milli satranççı Vahap Şanal, Mamedyarov ile on-line maçta karşılaşacak
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03 Temmuz 2020 16:01
Türkiye Satranç Federasyonu, büyükusta unvanlarına sahip Vahap Şanal ile Shakhriyar Mamedyarov'un on-line maç yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2019 Türkiye Şampiyonu ve 2018 Avrupa Hızlı Satranç üçüncüsü Vahap Şanal'ın, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun listesinde 11. sırada yer alan Azerbaycanlı Shakhriyar Mamedyarov ile 7-10 Temmuz tarihlerinde antrenman maçı yapacağı ifade edildi.

Federasyonun YouTube kanalından izlenebilecek canlı yayına, Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.



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