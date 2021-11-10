'Milli'saray: A Milli Takım'a en çok isim Galatasaray'dan

Barış Alper Yılmaz'ın çağrılmasıyla birlikte en çok oyuncu gönderen takım oldu.

, Fotoğraf; AA
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'Milli'saray: A Milli Takım'a en çok isim Galatasaray'dan
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10 Kasım 2021 11:09
Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda Barış aday kadroya dahil edildi.

Barış, sakatlığı bulunan Cengiz'in yerine çağrılırken böylece Galatasaray, uzun bir aranın ardından A Milli Takım'a en çok oyuncu gönderen takım oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı ve Halil kadroda yer bulan diğer isimler...




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