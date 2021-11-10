'Milli'saray: A Milli Takım'a en çok isim Galatasaray'dan

Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda Barış aday kadroya dahil edildi.Barış, sakatlığı bulunan Cengiz'in yerine çağrılırken böylece Galatasaray, uzun bir aranın ardından A Milli Takım'a en çok oyuncu gönderen takım oldu.Sarı-kırmızılı takımdan Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı ve Halil kadroda yer bulan diğer isimler...