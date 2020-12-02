Milli piyango 2020 yılbaşı bilet fiyatları, 2020 yılbaşı çekilişi ikramiye ne kadar?

Yılbaşı tam bilet ne kadar? Yılbaşı yarım bilet ne kadar? Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar? Yılbaşı bileti kaç para? detayları haberimizde. 2021 yılbaşına az bir süre kala Milli Piyango biletleri fiyatları belli oldu. Her yılbaşında geleneksel olan ve yılın neredeyse en büyük ikramiyesinin dağıtıldığı yılbaşı milli piyango biletleri fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı.

02 Aralık 2020 10:10
Milli piyango 2020 yılbaşı bilet fiyatları, 2020 yılbaşı çekilişi ikramiye ne kadar?
Yılbaşı zamanı yaklaşırken bilet fiyatları ne kadar, yılbaşı biletleri ne kadar? sorusu sorulmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yılbaşı biletlerine kilitlenmiş durumda. Milli Piyango İdaresi yaptığı açıklamda yılbaşı biletleri ne kadar, yılbaşı biletleri kaç para? Tam bilet kaç para yılbaşı, yarım bilet kaç para yılbaşı ve çeyrek bilet kaç para yılbaşı fiyatları açıklandı.
2021 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı Milli Piyango bileti ücreti, Yılbaşı çekilişi Milli Piyango ödülü kaç para? sorularının cevapları resmi olarak duyuruldu.

2021 YILBAŞI BİLETİ İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşında yani 31 Aralık 2020 gecesinde yapılacak çekiliş ile Yılbaşı Milli Piyango talihlisi belli olacak. Yılbaşı biletlerine verilecek ikramiye resmi olarak açıklandı. Resmi açıklama ile Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişinin kazanan talihlisine verilecek para ödülünü açıkladı.

Yılbaşında Milli Piyango 100 milyon Türk Lirası verecek. Milli Piyango yılbaşında 100.000.000 ? ikramiye dağıtırken yarım bilete bu ikramiyenin yarısı, çeyrek bilete ise bu ikramiyenin çeyreği tutarında ödeme yapılacak.

2021 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Tarafından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları açıklandı:

TAM BİLET
100 Türk Lirası

YARIM BİLET
50 Türk Lirası

YARIM BİLET
25 Türk Lirası



YILBAŞI BİLETLERİ KAÇ PARA?

Yılbaşı Milli Piyango çekilişinde fiyatlar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre yılbaşı biletleri fiyatları belli oldu. Buna göre yılbaşı bileterinden tam bilet 100 Türk Lirası, yarım bilet 50 Türk Lirası, çeyrek bilet 25 Türk Lirası olduğu duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO TOPLAM NE KADAR DAĞITACAK?

Yapılan açıklamaya göre Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişinde dağıtılacak tüm ikramiyelerin tutarını açıkladı. 1 kişinin 100.000.000 TL ikramiye alacağı çekilişte toplam dağıtılacak ikramiyenin 563.400.000 TL olduğu belirtildi.



MİLLİ PİYANGO NEDİR, NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

MİLLİ PİYANGO KURALLARI

Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.



Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'u

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



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