Milli pentatloncular Dünya Kupası'nda ev sahipliğini avantaja çevirmek istiyor

Milli pentatloncu İpek Akşin, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Kupası'nın hem dördüncü ayağında hem de finalinde Türkiye'nin bu branşta geliştiğini dünyaya göstermek istediklerini belirtti.



İpek Akşin, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM), Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ile 7-12 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği Dünya Kupası dördüncü etabı ve yine başkentte 23-26 Haziran'da gerçekleştireceği final mücadelesi öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Organizasyonun dördüncü etabında 30 ülkeden 136 pentatloncunun mücadele edeceğini, Türkiye'yi de 12'si kadın 24 sporcunun temsil edeceğini kaydeden İpek, bu sezon genel anlamda modern pentatlonda başarılı olduklarını ifade etti.



Ay-yıldızlı sporcu, "Bu yıl, milli takımımız için iyi geçiyor. Milli takım olarak birçok madalya kazandık. Kendi performansımı da görme fırsatım oldu. Dünya Kupası'nın ilk üç yarışı, modern pentatlondaki yeni formatı öğrendiğimiz için bir tecrübe oldu. Ankara'da yapılacak Dünya Kupası'nın dördüncü ayağında kendimizi biraz daha avantajlı görüyoruz. Hem edindiğimiz tecrübelerle hem de ev sahibi olmanın avantajıyla hepimizin iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum." diye konuştu.



Modern pentatlonda Dünya Kupası dördüncü ayağının ve finalinin Ankara'da düzenlenecek olmasının Türkiye'ye ve federasyonlarına güvenildiği anlamını da taşıdığını belirten İpek, "Yarışmacılardan önce tesisleri deneme fırsatı bulduk, antrenmanlarımızı da burada devam ettiriyoruz. Ev sahibi olarak pentatlonda ne kadar başarılı olabileceğimizi ve aslında ülke olarak bu branşta geliştiğimizi de göstermek istiyoruz. Dünya Kupası açısından da hepimizin hazır olduğunu düşünüyorum, en iyi performansımızı hem dördüncü ayakta hem de finalde yansıtabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Milli sporcu, "Bu yıl aslında seneye başlayacak olimpiyat kalifikasyon yarışları için hazırlık yılı. Bu yılı ne kadar verimli geçirir, formatı ne kadar iyi öğrenirsek gelecek yıl olimpik kota kapsamında da performansımızı en iyi şekilde ortaya koyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



- "Finaller için son yarışın Ankara'da olması çok büyük bir avantaj"



Milli pentatloncu, "Dördüncü etapta öncelikle ev sahibi olmanın verdiği sorumluluğu pozitif olarak yansıtmayı hedefliyorum. İlk üç etapta yükselen bir performans eğrisinden sonra dördüncü etapta da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip, sonrasında da tekrar Ankara'da yapılacak Dünya Kupası finalinde iyi derece için yarışmak istiyorum." şeklinde konuştu.



Dünya Kupası finalinde yarışabilme durumuyla ilgili İpek, "Şu an Dünya Kupası finali kalifikasyonunda kalifiye bir sıradayım, finallerde ülkemizi maksimum kotada temsil edeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca Dünya Kupası finaline son puan veren yarışın da ülkemizde olması, şu an çalıştığımız tesislerde yapılacak olması, bizim için çok büyük bir avantaj. Yerimizi koruyacağımıza ve daha üstlere çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Modern pentatlonda biniciliğin yerine yeni bir branşın geleceği ayrıca yeni branşın ilk kez Türkiye'de test edileceğine ilişkin ay-yıldızlı sporcu, şöyle konuştu:



"Nasıl burada Dünya Kupası'nın yapılması bizim için bir şans ise test yarışlarının da Ankara'da yapılacak olması bizim için büyük bir şans. Diğer ülkeler nasıl ilk defa görecekse biz de ilk defa bu formatı göreceğiz. Ev sahibi olduğumuz için bunu daha çok test etmemiz ve altyapıdan gelen sporcularımızın da burada test etmesi çok önemli. Biz yeni bir federasyon olduğumuz için aslında dünyadaki modern pentatlon geleneğinden biraz daha geride başladık pentatlona, onlar bazı formatları ve sporun inceliklerini biliyorken, biz yeni yeni buna adapte oluyoruz. Formatın değişecek olması aslında onların da bizimle aynı duruma geleceğini gösteriyor. Bu şekilde Türkiye'nin pentatlonda özellikle yurt dışına göre bu fırsat sayesinde çok daha üstlere geleceğine inanıyorum."



Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiğinin hatırlatılması üzerine de milli sporcu, "Eskiden bizim final diye adlandırdığımız şey, formatımız değiştiği için şu anda yarı finale döndü. Yarı finale katıldıktan sonra finale katılabileceğime inanıyorum." diye konuştu.



